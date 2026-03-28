ميتي لـ «ليكيب»: إنزاجي أغراني بقصة تورام

أوضح العاجي محمد قادر ميتي، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن انضمامه إلى القطب العاصمي جاء بعد حديثه مع الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق، وفق ما ذكره لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، السبت.

وقال: «لم يكن سبب انضمامي للهلال ماديًا، على العكس، فالهلال نادٍ كبير، ويملك لاعبين كبار، ومدربًا كبيرًا، ومن الرائع الانضمام إليه. والأمر يعود إلي لإظهار أن القرار الذي اتخذته بالانضمام إليهم كان صحيحًا».

وتابع: «كنت أشاهد إنزاجي في شاشات التلفاز، والتحدث معه بحد ذاته كان أمرًا رائعًا، فهو شرح خطة واضحة لي ولمشروع تطوري رأس حربة، ولقد ضرب مثالًا في تجربة الفرنسي ماركوس تورام في إنتر ميلان، وتلك الخطة لعبت دورًا كبيرًا في موافقتي على الانضمام إلى الهلال». وأفصح ميتي عن أن إدارة الهلال استهدفته للانضمام إلى صفوف فريقها صيف 2025.

وأضاف: «تحدث معي الهلال الصيف الماضي، وشاهدت في نهاية العام الماضي أنني لم أكن ألعب باستمرار، وتحدثت مع عائلتي، ثم قررت الرحيل، كانت فكرتي الرئيسة البقاء في رين، ولكن حينما سارت الأمور بهذه الطريقة، جاءت إلي أندية عديدة، لكن الهلال أقنعني أكثر منهم».

وكشف ميتي «18 عامًا» عن صعوبة الأسابيع الأولى في الدوري السعودي، والحدة البدنية العالية، التي يجب عليه التأقلم معها، من أجل المشاركة بصورة مستمرة.

وأردف: «لم تكن بدايتي سهلة، ولقد صدمت بأني مطالب بالعمل على تقوية الحدة البدنية، وللتأقلم على درجات الحرارة مستقبلًا، لذا كان علي العمل بجد».

وأكمل: «إنزاجي يريد مني أن أكون لاعبًا مكتملًا وشاملًا، لذا كان علي أن أغير شيئًا من أسلوبي المعتاد، سيأخذ الأمر بعض الوقت، لكني سأصل إلى مرادي، وهو أن أكون لاعبًا أفضل، وأقدم كل ما لدي».

وبيّن المهاجم العاجي أن وجود النجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الهلال سيساعده في المستقبل، قائلًا: «من الرائع التدرب مع بنزيما، فهو يأخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، ويقدم لي النصيحة، ويساعدني كثيرًا، ويخبرني بالصعوبات التي حلت به، ويدفعني للتطور في التمركز، ورؤية تمركز حراس المرمى».

وانضم الدولي العاجي إلى الهلال في الشتوية الأخيرة بعد ثلاثة أعوام، وشارك معه بأربع مباريات دون أن يصنع أو يسجل.