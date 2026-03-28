مجددا.. الإنتر يستهدف ديابي في الصيفية

وضعت إدارة إنتر ميلان الإيطالي مجددًا، الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، هدفًا لها خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب صحيفة «La Gazzetta dello Sport» الإيطالية، السبت.

وتجددت رغبة «النيراتزوري» بالتعاقد مع ديابي بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتحاد لبيع ما تبقى من عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأبقت إدارة إنتر على قنوات التواصل مفتوحة مع محيط اللاعب، الذي أكد لها أخيرًا استمرار رغبته في الرحيل عن النادي الجداوي والانضمام إلى «أزرق» في مدينة ميلانو.

ويُبدي الروماني كريستيان كييفو، مدرب إنتر ميلان، إعجابًا كبيرًا بملف ديابي، ما دفعه إلى حث إدارة النادي على التعاقد مع لاعب يتمتع بخصائصه الفنية.

وقدّمت إدارة إنتر ميلان، يناير الماضي، عرضًا لاستعارة ديابي مع خيار شراء إلزامي بقيمة 35 مليون يورو، إلا أن إدارة الاتحاد رفضته، مؤكدة رغبتها في بيع عقد اللاعب بشكل نهائي مقابل المبلغ نفسه.

يُذكر أن ديابي انضم إلى الاتحاد في صيف 2024 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، ونجح في التتويج مع الفريق بلقبي دوري روشن للمحترفين 2024ـ2025، وكأس الملك في الموسم ذاته.

وشارك اللاعب الفرنسي في 63 مباراة بقميص الاتحاد، سجّل خلالها تسعة أهداف، وقدّم 28 تمريرة حاسمة.