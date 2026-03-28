السبت.. الجبال يوقع مع الأخدود

توصلت إدارة نادي الأخدود إلى اتفاق مع التونسي فتحي الجبال لقيادة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، عوضًا عن الروماني ماريوس سوموديكا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب التونسي وصل إلى نجران، الجمعة، على أن يتم توقيع العقد رسميًا مع الأخدود، مساء السبت، في سبيل إنقاذه من الهبوط.

وكشف المصدر ذاته عن أن العقد المتفق عليه بين الطرفين سيكون حتى نهاية الموسم الجاري.

ويقود تدريبات الأخدود حاليًا السعودي علي عمير، مدرب فريق الشباب في النادي.

وسبق للمدرب التونسي العمل في السعودية عبر عدة محطات، إذ درب أندية سدوس، والنجمة، والحزم، والشعلة، وهجر، والأهلي، والفتح، في ثلاث فترات.

واستطاع الجبال تحقيق لقب الدوري مع الفتح موسم 2012ـ2013، والسوبر السعودي في الموسم ذاته.

ويحتل الأخدود المركز 17 في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات، وأربعة تعادلات، و19 خسارة.