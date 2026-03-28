ناجلسمان: فيرتز مُذهل ولن أعاتب شلوتربيك

أراد يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، أن يبرز الجوانب الإيجابية، خاصة أداء فلوريان فيرتز، لاعب خط وسط «المانشافت»، بعد الفوز على سويسرا في المباراة التجريبية بنتيجة 3ـ4، التي جمعتهما.

وقال ناجلسمان بعد المباراة: «هو بالفعل لاعب كرة قدم عالمي، وإذا استمر بالأداء نفسه، سيكون دائمًا على رأس قائمة كل الأندية لوقت طويل، لأنه لاعب جيد بشكل مذهل، وملتزم قادر على التحرك المطلوب».

ولم تمر الأهداف الثلاثة، التي استقبلها الفريق بإهمال، مرور الكرام، لكن ما سلط عليه ناجلسمان الضوء هو رد فعل الفريق على هذه النكسات.

ووفقًا لناجلسمان، عاد الفريق مرتين من دون أن يفقد هيمنته ولا سيطرته في منتصف ملعب الفريق المنافس، مضيفًا: «من حيث العقلية، أعتقد أن الأمور كانت جيدة للغاية، نعم لم ندافع بشكل جيد في بعض المواقف».

ولم يرغب المدرب الألماني في التركيز على أخطاء نيكو شلوتربيك، التي أهدت سويسرا هدفين من الأهداف الثلاثة، متابعًا: «لن يتم توبيخه، أعتقد أنه رسخ أقدامه في المباراة، هذه هي العلامة المهمة بالنسبة لي».

وأبدى ناجلسمان رضاه عن أداء كاي هافيرتز، الذي عاد للمنتخب الألماني بعد غياب 16 شهرًا، بسبب الإصابات: «كانت لديه ستة أو سبعة مواقف خطيرة جدًا، بالنظر إلى كأس العالم، نعم يحتاج إلى البقاء بصحة جيدة ولياقة عالية، عندها سيكون بالنسبة لنا على مستوى فيرتز».

وسجل فيرتز هدفين وصنع الهدفين الآخرين، في المباراة التجريبية، التي تمكن فيها المنتخب الألماني من قلب تأخره مرتين إلى فوز 4ـ3.

ويواصل المنتخب الألماني استعداداته للمونديال، الإثنين المقبل، عندما يواجه منتخب غانا.

وأوقعت القرعة الألمان في المجموعة الخامسة مع منتخبات كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور.