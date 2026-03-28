النصر.. رونالدو وماني يعودان أمام النجمة

أعطى البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النصر، لمواطنه كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، والجناح السنغالي ساديو ماني، الضوء الأخضر لدخول التدريبات الجماعية، بدءًا من الأحد، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أنه يمكن لجورجي جيسوس، مدرب الفريق، الاستعانة بخدمات رونالدو وماني، بعد أن أنهيا برنامجهما التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية، جراء الإصابة التي عانيا منها، على أن يكونا جاهزين قبل مباراة النجمة، الجمعة، في الجولة الـ 27 من دوري روشن.

وخضع أسطورة الكرة البرتغالية لبرنامج تأهيلي في مدريد العاصمة الإسبانية، قبل أن يعود إلى الرياض ويواصله في عيادة النادي.

وتعرض رونالدو إلى إصابة في العضلة الخلفية عقب نهاية مواجهة الفيحاء، التي كسبها فريقه 3ـ1 ضمن الجولة الـ 24 من منافسات دوري روشن السعودي، غاب على إثرها عن مباراتي فريقه أمام نيوم والخليج لحساب الجولتين 25 و26 من الدوري.

في حين أنهى ماني برنامجه اللياقي، الذي شمل الركض حول الملعب، وبعض تمارين التقوية، متجاوزًا إصابة مفصل القدم، التي تعرض لها قبل يومين من مباراة الخليج الأخيرة دوريًا.

وفي سياق متصل، أوضح لـ «الرياضية» مصدر خاص، أن مبارك البوعينين، حارس المرمى الاحتياطي، أجرى كشفًا عبر أشعة الرنين المغنطيسي في أحد المراكز الطبية المختصة، صباح السبت، بعد تعرضه إلى إصابة في الركبة خلال مباراة الأنوار التجريبية، التي انتهت 6ـ6 الجمعة، على أن تحدد النتيجة نوع الإصابة وفترة الغياب المتوقعة.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، قبل نهايته بثماني جولات، برصيد 67 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال أقرب مطارديه.