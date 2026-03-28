الأهلي يجهز أبو الشامات قبل الدحيل

يسرع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عملية تشافي صالح أبو الشامات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بهدف تجهيزه قبل الأدوار الاقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، التي تستضيفها مدينة جدة، ابتداء من 13 أبريل المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن أبو الشامات بحاجه 14 إلى 21 يومًا لأجل التعافي التام، عقب العملية الجراحية لاستئصال الزائدة الدودية، التي خضع لها في 18 مارس الجاري، إذ أوصى الأطباء اللاعب بالراحة التامة لعدة أيام قبل العودة للتدريبات بصورة تدريجية.

ويخوض الأهلي مواجهة ثمن النهائي في بطولة النخبة أمام الدحيل القطري يوم 13 أبريل المقبل على ملعب «الأنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، على أن يلتقي، في حال فوزه، جوهور دار التعظيم في ربع النهائي من البطولة ذاتها.

وكان أبو الشامات «23 عامًا» شعر بآلام، صباح الثلاثاء، 28 رمضان الماضي، وقبل 24 ساعة من مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تأديته مناسك العمرة، إذ توجه مباشرة إلى المستشفى، وأجرى جراحية طارئة تكللت بالنجاح، وفق الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس».

ويعد غياب أبو الشامات الرابع عن الأهلي خلال الموسم الجاري، بعد أن شارك في 35 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع اثنين.