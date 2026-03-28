بعد الفوز.. كومان يُخالف قائد «الطواحين»

أبدى رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم، إعجابه بأداء «الطواحين» بعد الفوز 2ـ1 على النرويج في مباراة تجريبية، ضمن تحضيرات كأس العالم 2026، مخالفًا بذلك فيرجيل فان ديك، قائد الفريق، الذي شعر أن زملاءه مطالبون بالمزيد من العمل قبل انطلاق أكبر بطولة كروية في العالم.

وقال كومان في مؤتمر صحافي بعد اللقاء: «كانت هذه ببساطة مباراة جيدة جدًا من جانبنا ضد منتخب قوي، من الشائع لدى الهولنديين بأنه عندما تلعب ضد النرويج، فإن عليك أن تهزمها، لكن هذا ليس صحيحًا، ففي التصفيات، هزمت النرويج إيطاليا مرتين، قدمت النرويج أيضًا ⁠أداء جيدًا في بعض فترات المباراة، لكن ‌بالنظر إلى اللقاء ككل، أعتقد أننا استحقينا الفوز».

واستقبلت ​هولندا، التي لعبت المباراة ‌في ظل غياب مجموعة من لاعبيها الأساسيين، هدفًا مبكرًا، ‌سجله أندريس شيلدروب، لكنها عادت من تأخرها بعد هدفيّ فان دايك، وتيجاني ريندرز.

ولم يكن فان دايك، قائد ومدافع «الطواحين» متحمسًا لما قدمه زملاؤه، ولم يرغب في الإجابة ‌عند سؤاله عمّا إذا كانت هولندا منافسًا حقيقيًا في المونديال المنتظر تنظيمه في أمريكا، وكندا، والمكسيك، مضيفًا: «لا يزال هناك عمل يجب فعله، سارت الأمور على ما يرام في بعض أوقات المباراة، لكنها لم تكن كذلك في أوقات أخرى، أعتقد أننا كنا أفضل في الشوط الثاني، ويعود ذلك جزئيًا لأنهم كانوا مرهقين قليلًا، في النهاية، أتيحت لنا فرص كافية لتسجيل المزيد من الأهداف. دفاعيًا كنا متماسكين أيضًا، وفزنا بجدارة، والآن نمضي قدمًا».

وتخوض هولندا كأس ​العالم ضمن المجموعة ​السادسة، التي تضم اليابان وتونس، إضافة للفائز من مواجهة بولندا والسويد في الملحق الأوروبي.

وتلعب هولندا ضد الإكوادور في أيندهوفن، الثلاثاء المقبل، ثم تواجه الجزائر، يونيو المقبل، ضمن استعداداتها ‌لكأس العالم المقررة ‌من 11 يونيو حتى 19 ⁠يوليو.