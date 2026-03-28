بالترجيح.. زيلفيا يتفوق على كاواساكي

فاز فريق ماتشيدا زيلفيا الأول لكرة القدم على ضيفه كاواساكي فرونتال 3ـ1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1ـ1 في المباراة، التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الشرق بالدوري الياباني.

وتقدم ماتشيدا زيلفيا بهدف سجله إريك في الدقيقة 41، وتعادل كاواساكي فرونتال بهدف أحرزه إريكسون دانيلو في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة طرد إريك، لاعب ماتشيدا، في الدقيقة 78.

ورفع زيلفيا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط، خلف كاشيما إنتلرز المتصدر، بينما وصل كاواساكي فرونتال إلى 11 نقطة في المركز السادس.

تُعد منافسات الدوري الياباني الجارية حاليًا نسخة استثنائية، إذ سيتم تغيير نظام الدوري بسبب انتقاله من نظام الموسم الواحد داخل العام «فبرايرـ ديسمبر» إلى النظام الأوروبي «أغسطس ـ مايو».

وتنظم النسخة الاستثنائية لهذا الموسم بمشاركة 20 فريقًا من دوري الدرجة الأولى، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين إقليميتين «شرق وغرب».

ويلعب كُل فريق ضد فرق مجموعته ذهابًا وإيابًا، وإذا لم يتم تحديد الفائز خلال الوقت الأصلي للمباراة، فسيلعبان ركلات ترجيح لتحديد الفائز.

بالنسبة لهذه البطولة، يتم الاحتفاظ بنظام النقاط المعتاد، لكن الفائز بركلات الترجيح يحصل على نقطتين، والخاسر يحصل على نقطة واحدة، إضافة إلى أن الأندية، التي تُنهي الموسم بالترتيب النهائي نفسه في كل منطقة، ستلعب مباريات «ذهاب وإياب» ضد بعضها بعضًا لتحديد الترتيب النهائي العام.

وعلى الرغم من أن هذه البطولة مسابقة دوري منظمة من قبل رابطة الدوري الياباني، لن يكون هناك هبوط إلى دوري الدرجة الثانية بناءً على نتائج هذه البطولة، وسيحصل النادي الفائز على حق المشاركة ممثلًا ثالثًا لليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة في موسم 2026.