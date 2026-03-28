مصر تطير إلى إسبانيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة ​القدم، السبت، مغادرة بعثة منتخب «الفراعنة» السعودية، متجهة إلى إسبانيا في رحلة تستغرق سبع ساعات، قبل مواجهة الطرفين تجريبيًا، 31 ‌مارس الجاري، ‌ضمن ​استعدادات ‌الفريقين لخوض ⁠كأس ​العالم 2026.

وفازت ⁠مصر 4ـ0 على المنتخب السعودي في مباراة تجريبية، احتضنتها جدة، الجمعة، غاب عنها محمد صلاح، قائد ومهاجم ⁠الفريق.

وتلعب مصر ضد إسبانيا، الثلاثاء المقبل، على ملعب ​إسبانيول ‌في برشلونة.

وحققت إسبانيا فوزًا سهلًا ‌3ـ0 على صربيا خلال لقاء تجريبي أيضًا، بعد أن سجل ميكل أويارزابال، مهاجم «لا روخا» هدفين في ‌الشوط الأول، وأضاف البديل فيكتور مونيوز هدفًا في ⁠مباراته ⁠الدولية الأولى مع المنتخب الأول.

وتخوض مصر مبارياتها في ​مونديال 2026، ضمن المجموعة السابعة، التي تضم بلجيكا، ونيوزيلندا، و​إيران.