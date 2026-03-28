الأخضر.. رحلة بلغراد 4 ساعات و160 كيلومترا

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند الـ 08:00 من مساء السبت، على متن طائرة خاصة، إلى بلغراد العاصمة الصربية، استعدادًا لخوض مواجهة تجريبية ثانية أمام منتخبها، الثلاثاء، خلال أيام فيفا الدولية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وذكر المصدر ذاته أن الرحلة من جدة إلى بلغراد تمتد نحو أربع ساعات و20 دقيقة، على أن تستقل البعثة عند الوصول إلى مطار «نيكولا تيسلا» الدولي، حافلة تقلهم إلى مدينة باتشكا توبولا في مقاطعة فويفودينا شمال العاصمة، على بعد 160 كيلومترًا.

وأشار المصدر إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، اجتمع مع اللاعبين، ظهر الأحد، وناقش أسباب الخسارة برباعية أمام مصر، الجمعة، في المواجهة التجريبية الأولى، ضمن المرحلة الثالثة، التي تسبق الاستعداد لمونديال 2026.

وبدأ الفرنسي رينارد التشكيلة، التي لعبت ضد مصر، بالحارس نواف العقيدي، وفي الدفاع سعود عبد الحميد، وعبد الإله العمري، وعلي لاجامي، وحسن كادش، وسلمان الفرج، ومصعب الجوير، ومحمد كنو، وخالد الغنام، وأيمن يحيى في الوسط، وفراس البريكان وحيدًا في المقدمة، وسحب رينارد المدافع لاجامي مبكّرًا عند الدقيقة 23، ودفع بدلًا منه بالجناح مروان الصحفي.

وفي الشوط الثاني، زجَّ بعلي مجرشي، ومتعب المفرج، وايف مسعود، وريان حامد، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان، وسلطان مندش، وزياد الجهني.