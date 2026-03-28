الاتحاد.. الغيابات تجبر كونسيساو على النخبة

يرحج أن يجري البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال اليومين المقبلين، مناورة أمام فريق تحت 21 عامًا، المشارك في «دوري جوي للنخبة»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن كونسيساو يهدف إلى المحافظة على أجواء المباريات، خلال فترة التوقف الجارية حاليًا، في ظل افتقاده 10 لاعبين مع منتخباتهم.

واستأنف القطب الجداوي تدريباته، الجمعة، على ملعبه، بعد إجازة ثمانية أيام، أعقبت الخسارة من الخلود بركلات الترجيح، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، 18 مارس الجاري.

واستدعى المنتخب السعودي الأول عنصرين من الفريق الأول، هما: حسن كادش، وصالح الشهري، وانضم إليهما اثنان آخران إلى منتخب «ب»، وهما: محمد العيسي، وأحمد شراحيلي، وغادر ستة لاعبين أجانب للمشاركة مع منتخباتهم الدولية، وهم: البرازيلي فابينيو، والألباني ماريو ميتاي، والجزائري وحسام عوار، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والكاميروني ستيفان كيلر، والصربي بريدراج رايكوفيتش.

ويخوض الاتحاد مواجهته المقبلة في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، أمام الحزم، الجمعة 3 أبريل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 42 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 25 نقطة.