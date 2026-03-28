شغب النهائي يتصدر جدول «كاف»

كشف مصدر باللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن روزنامة اجتماع، يعقد الأحد، في القاهرة العاصمة المصرية. مشيرًا إلى أن الأحداث المحيطة بنهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، ومصير الأمين العام، إضافة إلى موقف البطولات الخاصة بالعام الحالي، أهم ما ستتم مناقشته.

وكان «كاف» قد أعلن عن عقد اجتماع للجنته التنفيذية بأحد فنادق القاهرة، يعقبه مؤتمر صحافي للجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس مجلس إدارته.

ويأتي ذلك وسط أنباء عن رحيل فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد الكونجولي الديمقراطي، وفي ظل التوتر المحيط بالمنظمة منذ الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف بعدّ السنغال خاسرة للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية بعد نحو شهرين على نهاية البطولة، وما تبعه بلجوء السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، وقبول الأخيرة طعن الاتحاد السنغالي.

وكشف المصدر عن أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة قرار لجنة الاستئناف، الخاص بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، وكذلك تظلم الاتحاد السنغالي المقدّم للمحكمة الرياضية الدولية والخطوات التالية. مشيرًا إلى أن روزنامة الاجتماع لا تتضمن أيّ بند يتعلق بمصير الأمين العام الحالي للمؤسسة، وما إذا كان سيتم تعيين أمين عام جديد مثلما ترددت الأنباء لاحقًا، مبينًا أن هذا الأمر قد يندرج تحت بند ما يستجد من أعمال الموجود بالروزنامة.

وأوضح المصدر أنه تمت مناقشة اسمي النيجيري سامسون أدامو، مدير إدارة المسابقات والأحداث في «كاف»، وجيلسون فيرنانديش من الرأس الأخضر، مدير إدارة الاتحادات الأعضاء عن إفريقيا، في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لشغل المنصب، خلفًا لموسينجو أومبا، إلّا أن اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرارها النهائي بعد.

وكان من المفترض أن يترك موسينجو أومبا، صاحب الـ66 عامًا، منصبه في 2022 بحسب لوائح «كاف»، التي تقضي بتقاعد موظفيه في سن 63 عامًا بحد أقصى، إلّا أن موتسيبي، رئيس الاتحاد، منح الأمين العام استثناء لمدة ثلاثة أعوام، انتهت في أكتوبر 2025.

وبحسب اللوائح لا يمكن تجديد هذا الاستثناء لفترة أخرى، ما دفع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية إلى عدّ وجود أومبا في منصبه أمرًا غير قانوني.

وتابع المصدر: «يستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام حول المواعيد المحددة لنهائي مسابقات الأندية الإفريقية، وتحديدًا دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، إضافة لإقرار التاريخ المقترح لتنظيم كأس السوبر الإفريقية أكتوبر المقبل، سيتم أيضًا استعراض موقف البطولات المقررة هذا العام، وهي كأس الأمم تحت 17 عامًا، والمحدد لها الفترة من 25 أبريل إلى 15 مايو المقبل»، ولم يتم الإعلان عن البلد المضيف لها بعد، وكذلك الموقف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات، التي تم تأجيلها، ليلعب من 25 يوليو حتى 16 أغسطس في المغرب.