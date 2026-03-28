توخيل: تعادلنا وتعلمنا

أوضح توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن التعادل أمام الأوروجواي، 1ـ1 تجريبيًا، علمه الكثير عن إمكانات «الأسود الثلاثة»، وشخصيتهم، بعد اللقاء الذي جمعهما ضمن استعدادات مونديال العالم.

وقال توخيل بعد التعادل 1ـ1 في ويمبلي: «تعلمت الكثير، لأن الأوروجواي كان منافسًا صعبًا، يمكنك ملاحظة ذلك في التفاصيل، تتعلم الكثير من خلال التفاصيل، مثل كيفية التصرف، كما ترى المستوى أيضًا، إذا لعبت ضد مانويل أوجارتي، إذا لعبت أمام فيديريكو فالفيردي في الوسط، ترى المستوى، تلعب ضد الأجنحة وهؤلاء اللاعبين الدفاعيين، إنه مستوى عالٍ، وعندها ترى الأمور فورًا، لذا كنا بحاجة لمثل هذا الاختبار، أنا سعيد لأننا أدينا على النحو الذي أدينا به وتعلمنا الكثير».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه تتبقى ثمانية أسابيع قبل أن يختار توخيل المجموعة التي يعتقد أنها تمتلك الصفات والموهبة اللازمة لتكرار إنجاز أبطال عام 1966 بقيادة السير ألف رامسي، من خلال التتويج على الساحة العالمية مع منتخب إنجلترا.

واختار توخيل قائمة موسعة ضمت 35 لاعبًا للمعسكر الأخير قبل اختيار قائمة المونديال، وقضى 19 لاعبًا بعض الوقت في الملعب خلال المباراة التجريبية قبل الأخيرة للمنتخب الإنجليزي.