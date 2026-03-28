استعداد فرنسي

أجرى المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم تدريبًا على ملعب نورث ويست بمدينة لاندوفر بولاية ماريلاند، السبت، استعدادًا لمواجهة كولمبيا، الأحد، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026. (وكالات)