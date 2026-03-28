ألمانيا والبرازيل الأقسى.. الأخضر يفقد 4 نقاط ويبقى بالـ61

فقد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3.8 نقطة، لكنه سيبقى في المركز الحالي الـ61 عند صدور تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» عن فبراير 2026، على الرغم من خسارته الكبيرة تجريبيًا من مصر 4ـ0 في جدة، الجمعة.

وستؤدي خسارة الأخضر أمام مصر، التي جاءت في إطار الاستعداد لكأس العالم، إلى فقدانه 3.8 نقطة من أصل رصيده الحالي البالغ 1429.

وحقق المنتخب السعودي أفضل تصنيف له عبر التاريخ في يوليو 2004 حين احتل المركز 21، بينما سجل أسوأ ترتيب في ديسمبر 2012، عندما جاء بالمرتبة 126 عالميًا.

وتعرّض المنتخب السعودي إلى 14 خسارةً بفارق أربعة أهداف أو أكثر منذ ظهوره للمرة الأولى على صعيد كأس العالم 1994، أحدثُها أمام نظيره المصري، في مباراة تجريبية، مساء الجمعة.

وأكبر هذه النتائج كانت أمام ألمانيا 0ـ8، ضمن كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، تليها الخسارة 2ـ8 من البرازيل، ضمن نصف نهائي كأس القارات 1999 في المكسيك، و0ـ6 من النرويج في مباراة تجريبية استضافها المنتخب الفائز عام 1998.

وخسِر المنتخب 0ـ5 و1ـ5 من المكسيك، في إطار نسختي 1997 و1999 من كأس القارات، الأولى في السعودية، والثانية في المكسيك.

وخسِر 0ـ5 أيضًا أمام روسيا في مباراة افتتاح كأس العالم 2018، وأمام إسبانيا في لقاء تجريبي عام 2012، على الأراضي الإسبانية، واليابان خلال كأس آسيا «قطر 2011».

ولحساب منافسات كرة القدم من دورة ألعاب غرب آسيا، 2005 في قطر، خسِر «الأخضر» 1ـ5 من نظيره العراقي.

وتغلّب المنتخب الفرنسي 4ـ0 على نظيره السعودي في مشواره الذي تكلّل بحصد لقب كأس العالم 1998 على أرضه.

وبالنتيجة ذاتها، خسِر المنتخب 0ـ4 من أوكرانيا خلال كأس العالم 2006 في ألمانيا، وفي مباراتين تجريبيتين أمام مولدوفا عام 2014 في إسبانيا، وأمام منتخب بلجيكا على أرضه في 2018.