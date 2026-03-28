رينارد يستدعي العويس ويبعد لاجامي وكادش

استدعى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد العويس، حارس العلا، للالتحاق بمعسكر الأخضر في جدة قبل المغادرة إلى بلجراد، العاصمة الصربية، مساء السبت، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، واستبعد علي لاجامي وحسن كادش بقرار فني، وفق حساب الأخضر الرسمي عبر منصة «إكس».

وشمل استدعاء رينارد من معسكر منتخب «B» اللاعبين نواف بوشل، خليفة الدوسري، محمد محزري، محمد المجحد، وعبد العزيز العليوة، للانضمام إلى المعسكر، وتحويل مراد الهوساوي وتركي العمار إلى معسكر أخضر «B».

واستبعد رينارد متعب الحربي من البعثة التي ستغادر إلى بلجراد، بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي، بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته وعدم جاهزيته، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وضمت القائمة «27» لاعبًا، هم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، محمد العويس، نواف بوشل، متعب المفرج، خليفة الدوسري، محمد محزري، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، نايف مسعود، محمد المجحد، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة، زياد الجهني، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري، وفراس البريكان.