بعد حادث مروع.. بيدكوك ينسحب من سباق فولتا

انسحب الدراج البريطاني توم بيدكوك من سباق فولتا كاتالونيا للدرَّاجات بعد تعرضه لإصابات جراء حادث خلال المرحلة الخامسة، الجمعة.

وانحرف بيدكوك، بطل أولمبياد الدرَّاجات الجبلية مرتين، عن الطريق بعد أن أخطأ في تقدير أحد المنعطفات، ليتعرض لحادث وصفه بأنه مروع في واد منخفض.

وعلى الرغم من تمكن متسابق فريق بيناريلو-كيو 36.5 من العودة إلى درَّاجته وإكمال المرحلة، إلا أنَّه بعد الفحوصات الطبية التي أجراها مع فريقه وفي المستشفى أيضًا، تقرر عدم قدرة بيدكوك على استئناف السباق.

وقال لورينز إيمرت، كبير الأطباء في الفريق الطبي لفريق بيناريلو-كيو 36.5: «نتيجة لحادثه، تعرض لإصابات، على الأرجح تلف في العظام والأربطة، وخاصة في ركبته اليمنى ومعصمه الأيمن».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «للأسف اضطررنا إلى اتخاذ قرار استبعاده من السباق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والتصويرية خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى عملية التعافي التي بدأناها بالفعل».

وسيظل بيدكوك الآن تحت المراقبة الدقيقة خلال الأيام المقبلة لإجراء المزيد من الفحوصات.

وقال بيدكوك، في تصريحات عبر الموقع الإلكتروني لفريق بيناريلو-كيو 36.5: «لقد بذلنا قصارى جهدنا لنتمكن من المشاركة في المرحلة السادسة، السبت، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، كافحت لإنهاء المرحلة أمس لأضمن إمكانية الاستمرار. الآن ينصب تركيزي على التعافي، وسأعود قريبًا».