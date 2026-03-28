النصر.. إصابة الرباط تلحق البوعينين بالنجار

أثبتت الفحوص الطبية، التي خضع لها مبارك البوعينين، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، تعرضه لقطع في الرباط المتصالب الأمامي للركبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن البوعينين خضع صباح السبت لفحص عبر أشعة الرنين المغناطيسي في أحد المراكز الطبية المختصة في الرياض، وأثبتت نتيحة الفحص تعرضه للإصابة في الركبة بعد مشاركته في مواجهة الأنوار التجريبية، التي لعبت الجمعة، وانتهت 6ـ6.

وتعد إصابة البوعينين الثانية هذا الموسم للأصفر، بعد إصابة زميله الحارس الثالث راغد النجار، الذي أجرى عملية الرباط الصليبي بمستشفى سبيتار في الدوحة العاصمة القطرية، 8 مارس الجاري.

واستعان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الأصفر العاصمي، بخدمات البوعينين، نظير ارتباط البرازيلي بينتو، الحارس الأساسي، مع منتخب بلاده ضمن أيام فيفا الدولية، وينطبق الحال مع نواف العقيدي، الحارس البديل، المنتظم في معسكر المنتخب السعودي للفترة ذاتها.

ولعب الحارس، ذو الـ 20 عامًا، منذ الانتقال إلى النصر في يناير 2023، قادمًا من نادي الجبيل «درجة أولى» مباراة واحدة، أمام الهلال في 12 يناير، بعد أن تلقى العقيدي بطاقة حمراء في الشوط الثاني، إذ يقتصر دورُه مع الفريق على الجلوس احتياطيًا أو الخروج من قوائم المباريات، في حال خلو بينتو والعقيدي من الإصابة قبل إصابة النجار.

وينتهي عقد البوعينين مع النصر في الصيف بعد المقبل، عقب أن وقع مع الأصفر لثلاثة مواسم بداية من 2023.