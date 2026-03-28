الجيل يعود إلى «يلو» بعد 4 مواسم

حسم فريق الجيل الأول لكرة القدم تأهله رسميًّا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه جبة 2ـ1، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الثانية.

وسجَّل الجيل هدفيه خلال الشوط الأول، إذ افتتح التقدم مبكرًا عبر هشام النوالي عند الدقيقة «10»، قبل أن يعزز خالد كمال النتيجة بالهدف الثاني «32»، مستفيدًا من أفضلية ميدانية وتنظيم هجومي واضح، وفي الشوط الثاني قلّص جبة الفارق عن طريق ماهر شرومة «58»، إلا أنَّ أصحاب الأرض حافظوا على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، ضمن الجيل الصعود إلى دوري يلو قبل جولتين من ختام الموسم، إذ تنتظره مواجهتان أمام الشرق والنجوم، بعدما واصل تصدره المجموعة الأولى بفارق مريح، مؤكدًا تفوقه خلال الموسم الجاري.

ويعد هذا الصعود عودة جديدة للفريق الأحسائي إلى دوري الدرجة الأولى، بعد غياب امتد أربعة مواسم، منذ آخر ظهور له في موسم 2021ـ2022، الذي أنهاه في المركز الـ16 من بين 20 فريقًا، ضمن خمسة فرق هبطت آنذاك.

وتحمل عودة الجيل بعدًا تاريخيًّا، إذ سبق له الصعود إلى دوري الدرجة الأولى موسم 2011ـ2012، واستمر ستة مواسم متتالية قبل هبوطه في 2017ـ2018، ليعود سريعًا في الموسم التالي، ويواصل حضوره حتى موسم 2021ـ2022.

وسجَّل الفريق أفضل مراكزه في دوري الدرجة الأولى بحلوله خامسًا خلال موسم 2018ـ2019، قبل أن يغيب لعدة مواسم، ليعود في موسم 2026ـ2027 خلال منافسات الموسم المقبل.