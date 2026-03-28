بانيشينج يمنح الحريري لقب الميل

تُوِّج الجواد بانيشينج، المملوك للسعودي شرف محمد الحريري، بلقب الشوط الثاني «جودلفين للميل»، ضمن منافسات كأس دبي العالمي 2026، التي نظمت السبت على مضمار ميدان.

وجاء الفوز بقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، وتحت إشراف المدرب ديفيد جاوكسون، في السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر رملي «فئة 2»، بعد أداء قوي أنهى به «بانيشينج» المنافسة لصالحه في واحدة من أبرز محطات الأمسية على مضمار ميدان، فيما بلغت قيمة الجائزة مليون دولار.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 30.5 مليون دولار، موزعة على تسعة أشواط، بمشاركة خيول تمثل أكثر من 12 دولة، يتصدرها سباق كأس دبي العالمي الرئيس بجوائز تصل إلى 12 مليون دولار.

وتُنقل منافسات الأمسية عبر 37 محطة تلفزيونية، إلى جانب بثّها في عدد من الدول حول العالم.