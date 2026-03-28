الأحد.. بوابري يفحص إصابته.. والحربي يبدأ العلاج

يخضع الفرنسي سايمون بوابري، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية الأحد على موضع الإصابة، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، السبت.

وغادر الجناح الفرنسي مباراة منتخب بلاده أمام لوكسمبورج عند الدقيقة «32» بسبب الإصابة، في المواجهة التي كسبها «الديوك» 5ـ1، الخميس الماضي.

وقبل خروجه، تمكن بوابري من صناعة الهدف الأول لمنتخب فرنسا عند الدقيقة الثانية، الذي أحرزه زميله ناثان زيزي، مدافع نيوم.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نيوم، وخاض معه 8 مباريات من دون مساهمة تهديفية، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».

وعلى صعيد متصل، يبدأ متعب الحربي، ظهير أيسر الهلال، برنامجه العلاجي لمفصل الكاحل، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات المنتخب السعودي الأول.

وتضم عيادة الهلال عددًا من المصابين، يتقدمهم سالم الدوسري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، حمد اليامي، والتركي يوسف أكتشيشيك، لينضم إليهم الحربي وبوابري.