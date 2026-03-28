من المسرح إلى الواقع.. أمير الطرب يحتفي بالحفيد

استقبل الفنان عبد المجيد عبد الله حفيده الجديد «عبد المجيد»، في مناسبة عائلية حظيت بتفاعل واسع من جمهوره ومحبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على تهنئته ومشاركته هذه اللحظات السعيدة.

وكان الفنان أعلن في وقت سابق، خلال حفله الذي نظم ضمن فعاليات موسم الرياض منتصف نوفمبر الماضي، عن انتظار حفيده الأول، في لقطة لافتة خطفت أنظار الحضور، حين أهداه أغنية «فزي له يا أرض» على مسرح «محمد عبده أرينا»، بحضور ابنه عبد الله وزوجته بين الجمهور.

وكتب أمير الطرب عبر منشور في منصة «إكس»: «اليوم وصل حفيدي عبد المجيد، وانخلق لقلبي قلب نوّرت الدنيا يا حبيبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله».

وجسّد عبد المجيد تلك اللحظة بأسلوبه الغنائي المميز، إذ قدّم الأغنية كإهداء مباشر، معبّرًا عن مشاعره تجاه حفيده المنتظر، في مشهد امتزجت فيه العاطفة بالفن، وسط تفاعل جماهيري كبير داخل المسرح.

وأحيا الفنان في تلك الأمسية حفلًا جماهيريًّا كامل العدد، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض، قدَّم خلاله مجموعة من أعماله القديمة والجديدة، قبل أن تتحقق المناسبة اليوم باستقباله حفيده الأول، في امتداد للّقطة التي وثَّقها على المسرح وتحوَّلت إلى واحدة من أبرز لحظات الحفل.