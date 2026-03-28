بعد غياب 452 يوما.. العويس يعود إلى الأخضر

طوى محمد العويس، حارس مرمى فريق العلا الأول لكرة القدم، 452 يومًا من الغياب عن المنتخب السعودي بعد استدعائه إلى قائمة الأخضر المغادرة إلى بلجراد، استعدادًا لمواجهة تجريبية أمام صربيا، الثلاثاء، ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات لكأس العالم 2026.

ويعود الظهور الدولي الأخير للعويس إلى 31 ديسمبر 2024، حينما حمى عرين المنتخب في مباراة عمان التي خسرها 1ـ2 ضمن نصف نهائي كأس الخليج.

وتزامن خروج المنتخب السعودي مع رغبة العويس في الاعتزال الدولي، حسبما أورده حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس»، إذ كشف نقلًا عن مصادر خاصة بعد ساعات من تلك المواجهة أنَّ العويس «أبلغ مسؤولي المنتخب برغبته في الاعتزال الدولي لتجنب استدعائه مستقبلًا، ومحاولات لثنيه عن القرار إلى ما بعد تصفيات كأس العالم 2026»

ومنذ ذلك، خاض المنتخب السعودي 21 مباراة رسمية وتجريبية من دون أن تتضمن قائمته اسم العويس.

وبعودته مجددًا إلى صفوف الأخضر، تبدو الفرصة سانحة أمام العويس «34 عامًا» لزيادة رصيد مبارياته الدولية.

ومثَّل العويس الأخضر في 58 مباراة بإجمالي 5049 دقيقة، منها 53 مباراة لعبها كاملة، ونال 6 بطاقات ملوَّنة بواقع 5 صفراء، وواحدة حمراء، حسب إحصاءات موقع المنتخب السعودي.

وأصبح العويس، حارس العلا، المنتمي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، سادس حارس مرمى يلعب مع فريق بالدرجة الأولى ينضم إلى قائمة المنتخب السعودي.

وسبق لخمسة حراس المشاركة مع المنتخب، وفرقهم وقتها تخوض منافسات دوري الدرجة الأولى، وهم: عبد الله الدعيع ومحمد الدعيع «الطائي»، حسين الصادق وأحمد الكسار «القادسية»، ومحمد خوجة «أحد».