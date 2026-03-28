بعد تألقه مع كومو.. الريال يخطط على استعادة باز

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني على تفعيل خيار إعادة شراء الأرجنتيني نيكو باز، لاعب الوسط، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، خاصة بعد تألقه مع كومو الإيطالي الأول لكرة القدم الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة «دياريو آس» الإسبانية، السبت، أنَّ الريال فوَّت فرصة استعادة اللاعب، صاحب الـ 21 عامًا، الصيف الماضي، لكنه من المؤكد سيفعل ذلك العام الجاري، خاصة بعد أن أصبح أساسيًّا في صفوف المنتخب الأرجنتيني.

وكان الريال احتفظ في عقده مع كومو الإيطالي 2024 بثلاثة بنود منفصلة لإعادة شراء باز، انتهى مفعول أولها، بقيمة ثمانية ملايين يورو، الصيف الماضي، لكن البند التالي، بزيادة مليون واحد سيفعَّل في يوليو المقبل.

ومنذ انتقاله إلى كومو مقابل ستة ملايين يورو شارك باز في 68 مباراة سجَّل خلالها 17 هدفًا، منها عشرة الموسم الجاري، كما صنع 15. وكان اللاعب أحرز هدف الفوز 2ـ1 في شباك موريتانيا السبت ضمن المباريات التجريبية للمنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق مونديال 2026.

وجاء هدف باز من تسديدة حرة مباشرة بقدمه اليسرى من مسافة 25 مترًا، ليوقع على باكورة أهدافه الدولية في مباراته السابعة مع المنتخب.

تكوَّن باز في أكاديمية الريال بعد انتقاله من تينيريفي موسم 2016ـ2017، وتدرج في مختلف الفئات السنية حتى صعد إلى الفريق الثاني «ريال مدريد كاستيلو»، قبل أن يرحل إلى كومو.

وتبلغ القيمة السوقية لباز حاليا 65 مليون يورو بحسب آخر تحديثات موقع «ترانفسير ماركت» في ديسمبر 2025.