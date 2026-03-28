قبل رحلة بلجراد.. الأخضر يكتفي بحصة صباحية

اكتفى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بحصة تدريبية صباحية، السبت، قبل ساعات من المغادرة إلى بلجراد، العاصمة الصربية، استعدادًا لمواجهة تجريبية أمام منتخب بلادها، الثلاثاء، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تحضيراته لكأس العالم 2026.

وتضمنت التدريبات، التي جرت في النادي الصحي بمقر بعثة الأخضر في جدة، الجوانب الاسترجاعية في خطوة هدفت إلى عدم إرهاق اللاعبين بعد مباراة مصر التجريبية، التي خسرها الأخضر 0ـ4، الجمعة، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويدشن الأخضر تحضيراته في بلجراد بحصة تدريبية مغلقة، الأحد عند الـ 05:30 مساءً، في المركز الرياضي لنادي بارتيزان.

واختار الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، قائمة مكوَّنة من 27 لاعبًا للقاء صربيا التجريبي، وهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، محمد العويس، نواف بوشل، متعب المفرج، خليفة الدوسري، محمد محزري، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، نايف مسعود، محمد المجحد، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة، زياد الجهني، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري، وفراس البريكان.