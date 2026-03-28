الثالثة تواليا.. مالينين يتوّج بتزلج العالم

أحرز الأمريكي إيليا مالينين، نجم التزلج على الجليد، السبت، لقبه العالمي الثالث على التوالي، بعد شهر واحد فقط من الانهيار المفاجئ الذي تعرّض له في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتقدّم مالينين منذ البداية ليحسم اللقب بفارق 22.73 نقطة عن منافسه الياباني يوما كاجياما، فيما نال الياباني الآخر شون ساتو الميدالية البرونزية بعد نهائي التزلج الحر.

وتأتي بطولة العالم في براج بعد شهر واحد فقط من الألعاب الأولمبية التي دخلها مالينين مرشحًا فوق العادة. فقد بقي النجم الأمريكي بلا هزيمة لأكثر من عامين، وتقدّم بعد البرنامج القصير قبل أن ينهار تحت الضغط في التزلج الحر وينهي المنافسات في المركز الثامن.

وتُوِّج الكازاخستاني ميخائيل شايدوروف بالذهب، متقدّمًا على كاجياما وساتو، لكنه غاب عن بطولة العالم.

وفي أول مشاركة له منذ الأولمبياد، دخل مالينين، البالغ 21 عامًا، نهائي التزلج الحر متقدمًا بفارق 9.44 نقطة بعد البرنامج القصير الذي جرى الخميس.

وفي برنامج تضمّن خمس قفزات رباعية، حصد مالينين 218.11 نقطة في التزلج الحر، بمجموع 329.40 نقطة.

أما كاجياما، فصعد من المركز السادس بعد البرنامج القصير ليحصد ميداليته العالمية الخامسة بـ306.67 نقطة.

كما صعد ساتو إلى منصّة التتويج عالميًّا للمرة الأولى بعدما تقدّم من المركز الرابع.