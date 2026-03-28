الأخضر «B» يخسر تجريبية السودان

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم «B» أمام السودان بنتيجة 1ـ2 في المباراة التجريبية، التي جرت السبت على ملعب الصالة الرياضية في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وسجَّل عيد المولد الهدف الوحيد للأخضر في الدقيقة «71»، بينما حملت ثنائية المنتخب السوداني توقيع مازن فضل ومحمد تية أسد في الدقيقتين «58 و65».

ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي «B»، المباراة بقائمة مكوّنة من: عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، نواف بوشل، خليفة الدوسري، أحمد شراحيلي، محمد محزري، محمد المجحد، ماجد كنبة، محمد أبو الشامات، راكان الغامدي، عبد العزيز العليوة، وثامر الخيبري.

وفي الشوط الثاني، أشرك المدرب الإيطالي كلًا من إسلام هوساوي، محمد سليمان، عبد الباسط هندي، عيد المولد، علاء حجي، عبد العزيز السويلم، علي الأسمري، صبري دهل، وهمام الهمامي، في خطوة هدفت إلى الوقوف بشكل أكبر على مستويات اللاعبين من خلال المباراة التجريبية.

من جهة أخرى، ضمَّ الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول خمسة لاعبين إلى قائمة معسكر «الأخضر B»، وهم: عبد الباسط هندي، عبد الله رديف، محمد الدوسري، فارس عابدي، ومحمد عبد الرحمن.

ويأتي معسكر «الأخضر B» تزامنًا مع المرحلة الثالثة من تحضيرات المنتخب الأول لكأس العالم 2026، التي تضمنت خوض مواجهة تجريبية أمام مصر انتهت بخسارته 0ـ4، الجمعة، وتليها مباراة مماثلة ضد صربيا، الثلاثاء.