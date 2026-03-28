بعد عام.. نينا تعود وتتفوّق على الشقيقتين

عادت الأسترالية نينا كينيدي، البطلة الأولمبية في مسابقة القفز بالزانة في أولمبياد باريس 2024، إلى المضمار بنجاح في ملبورن، بعدما غابت عن كامل عام 2025، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

واجتازت كينيدي، البالغة 28 عامًا، ارتفاع 4.72 متر، على الرغم من اكتفائها ببرنامج جزئي في إطار العودة التدريجية، وتفوَّقت على التوأم الأمريكيتين هانا مول «4.46 م» وأماندا مول «4.36 م».

وكانت كينيدي، المتوَّجة بطلة للعالم عام 2023 قبل ذهبية باريس، قد انسحبت من مونديال ألعاب القوى في سبتمبر 2025، بسبب تمزق عضلي، لكنها أكدت آنذاك رغبتها في الاستمرار حتى أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وتحلم الأسترالية في تحطيم الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم الروسية يلينا إيسينباييفا «5.06 م». أما رقمها الشخصي فيبلغ 4.91 م داخل قاعة.

وفي اللقاء نفسه، فاجأت الأسترالية كلاوديا هولينجسورث منافساتها في سباق 1500 م بتغلبها على البريطانية جورجيا هانتر بيل، المتوَّجة بطلة للعالم داخل قاعة الأحد الماضي في بولندا.

وظلّت بيل خلف هولينجسورث في المنعطف الأخير قبل أن تهاجم في المستقيم، لكن من دون أن تنجح في تجاوزها. وحسمت هولينجسورث السباق بزمن قدره 4:01.30 دقيقة.

وفي سباق 200 م للرجال، خسر الموهبة الصاعدة الأسترالي جوت جوت، ابن الـ 18 عامًا، بفارق ضئيل أمام مواطنه لاكلان كينيدي الذي سجَّل 20.38 ثانية.

وخطف جوت الأنظار عام 2024 بتسجيله 20.04 ثانية في بطولة أستراليا المدرسية لألعاب القوى، وهو أفضل زمن يحققه عدّاء في سن الـ 16 عامًا، ما دفع إلى مقارنته بأسطورة السرعة الجامايكي أوسين بولت.

وفي سباق 400 م، حقق الأمريكي جاكوري باترسون أفضل رقم هذا العام بزمن قدره 44.41 ثانية، وذلك في أول سباق له في هذه المسافة خلال الموسم.