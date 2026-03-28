التعاون يكسب تجربة الفيحاء

كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الفيحاء بنتيجة 3ـ1 في المواجهة التجريبية التي جرت على ملعب الأخير في المجمعة، السبت، ضمن استعداداتهما خلال فترة التوقف الدولي.

وتناوب على ثلاثية «سكري القصيم» كل من محمد الكويكبي، البرازيلي أندريه جيروتو، وفهد الرشيدي، بينما أحرز مالك العبد المنعم الهدف الوحيد لـ«البرتقالي».

ومنح البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، والبرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء، الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد التعاون للقاء الهلال، 4 أبريل المقبل، لحساب الجولة الـ 27 من الدوري، وقبله بنحو ساعة يحل الفيحاء ضيفًا على نيوم ضمن الجولة ذاتها.

ويحتل الفريق القصيمي المركز الخامس في ترتيب الدوري بـ 45 نقطة، بينما يأتي الفيحاء تاسعًا بـ 33 نقطة.