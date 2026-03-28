«ديربي» مانشستر.. سيدات سيتي يلامسن اللقب بثلاثية

اكتسح فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم للسيدات جاره مانشستر يونايتد بثلاثيةٍ نظيفةٍ، السبت، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن منافسات الجولة الـ 19، ليقترب من حسم لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2016.

ورفع سيتي رصيده إلى 49 نقطةً في الصدارة مع تبقي ثلاث جولاتٍ على النهاية، مقابل 38 نقطةً ليونايتد الثاني، فيما يبتعد تشيلسي، الفائز بآخر ستة ألقابٍ، في المركز الثالث بـ 37 نقطةً مع مباراةٍ منقوصةٍ.

ومنحت المهاجمة الهولندية فيفيان ميدما فريقها هدفين سريعين برأسيتين في الشوط الأول «17» و«19»، لترفع رصيدها الإجمالي في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات إلى 97 هدفًا، وسجلت مواطنتها كريستين كاسباراي الهدف الثالث بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني مستفيدةً من كرةٍ عرضيةٍ.

وهذه المرة الثانية التي يفوز فيها الفريق ذهابًا وإيابًا على مانشستر يونايتد، والأولى منذ موسم 2023ـ2024.