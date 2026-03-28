12 مايو.. ألمانيا تكشف عن قائمة المونديال

أعلن الاتحاد الألماني، السبت، أن يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، سيكشف عن قائمته لكأس العالم 12 مايو المقبل.

ويجب أن يُرسل ناجلسمان قائمةً أوليةً، تضمُّ 55 لاعبًا إلى الاتحاد الدولي «فيفا» بحلول 11 مايو، وستتقلَّص القائمة النهائية إلى 26 لاعبًا، وهم الذين يجب أن يكونوا ضمن القائمة الأولى، أوائل يونيو.

وسيأتي الإعلان الرسمي لقائمة ألمانيا قبل أربعة أيامٍ من نهاية موسم الدوري المحلي حيث سيُنظَّم المونديال خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيلعب المنتخب الألماني أمام كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور في دور المجموعات، بينما سيخوض مباراته التجريبية الأخيرة قبل الإعلان عن القائمة أمام غانا، الإثنين، في شتوتجارت.

وستبدأ ألمانيا معسكرها التدريبي لكأس العالم، 25 مايو المقبل، حيث ستواجه فنلندا بعد ستة أيامٍ، ثم تغادر إلى الولايات المتحدة، 2 يونيو، وتختتم تحضيراتها بلقاء المنتخب الأمريكي بعد أربعة أيامٍ من وصولها.

‌وكان «المانشافت» فاز على سويسرا 4ـ3، الجمعة، استعدادًا لكأس العالم، وهي المرة الأولى التي يكسب فيها منافسه منذ مارس 2008 «4ـ0». وسجل لألمانيا فلوريان فيرتز، لاعب الوسط، هدفين، وجوناثان تاه، وسيرجي جنابري.