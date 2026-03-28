بعد إصابة رافينيا.. شكوك حول فينيسيوس

أثار المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور القلق داخل معسكر المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم قبل مباراته التجريبية أمام كرواتيا، فجر الأربعاء المقبل، في إطار التحضيرات لمونديال 2026.

لم يتدرب فينيسيوس مع المنتخب السبت في أورلاندو، بل اكتفى بأداء تدريبات بدنية مرتديًا حذاء طبيًا، ونفذ برنامجًا علاجيًا دون أن ينزل إلى أرض الملعب.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن هناك شكوك بشأن جاهزية نجم ريال مدريد الإسباني للمباراة التجريبية الثانية خلال فترة التوقف الدولي، أمام كرواتيا، وهي الأخيرة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل إعلان القائمة النهائية لكأس العالم في 18 مايو المقبل.

وسيبقى فينيسيوس المتألق مع ريال مدريد، تحت الملاحظة لتقييم حالته البدنية بإشراف من الجهاز الطبي للمنتخب.

وكان المهاجم الآخر رافينينا، نجم برشلونة، أصيب في عضلات الفخذ ‌الخلفية خلال المباراة الأخيرة أمام فرنسا الخميس «1-2» ، وسيبتعد عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع. وسجل اللاعب 19 هدفًا بجميع المسابقات مع فريقه الموسم الجاري.