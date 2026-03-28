بعد حمل الكأس.. كوليبالي وميندي يغيبان عن فوز السنغال

اكتفى السنغاليان خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، وإدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، بحمل كأس بطولة أمم إفريقيا داخل ملعب «دو فرانس» في باريس، السبت، دون المشاركة في مباراة تجريبية فاز فيها زملاؤهم على بيرو 2ـ0.

وقبل انطلاق المباراة، دخل كوليبالي حاملًا الكأس، وإلى جواره ميندي، وبابي ثياو، مدرب السنغال، متقدمين بقية أفراد المنتخب، واحتفلوا بها على أرض الملعب، ثم صعدوا بها إلى المنصة الرئيسة وناولوها إلى عبد الله فاي، رئيس اتحاد بلادهم للعبة، وسط تهليل الحضور.

ووجهوا بذلك المشهد رسالة مبطنة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي سحب الكأس منهم، ومنحها إلى المغرب، على خلفية أحداث نهائي البطولة.

وطعنت السنغال على القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي، أملًا في تأكيد أحقية «أسود التيرانجا» بالكأس، ولا تزال تنتظر النتيجة.

وخلت قائمة المباراة من اسمي ميندي وكوليبالي، بينما لم يلتحق زميلهما ساديو ماني، جناح النصر، بالتجمع، وظل مع «الأصفر» لتلقي العلاج من إصابته.

وفاز السنغاليون بفضل هدفي المهاجم نيكولاس جاكسون والجناح إسماعيلا سار في الدقيقتين 41 و54.

وهذه أول مباراة للمنتخب السنغالي منذ فوزه على المغرب 1ـ0 في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتبقت له مباراة تجريبية أخرى في مارس يواجه فيها المنتخب الجامبي، الثلاثاء المقبل، تحضيرًا لكأس العالم 2026.