رسميا.. الجبال يخلف سوموديكا في الأخدود

أعلن نادي الأخدود، السبت رسميًا عن تعاقده مع التونسي فتحي الجبال لتولي الإدارة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا المقال من منصبه بسبب تراجع النتائج في دوري روشن السعودي.

وكتب النادي الجنوبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «فتحي الجبال مدربًا للأخدود» دون الكشف عن مدة العقد، لكن مصادر «الرياضية» أوضحت أن العقد المتفق عليه بين الطرفين سيكون حتى نهاية الموسم الجاري.

وصادق التعاقد مع الجبال «63 عامًا» على ما نشرته «الرياضية»، السبت، إذ نقلت عن مصادر خاصة أن إدارة نادي الأخدود وصلت إلى اتفاق مع التونسي فتحي الجبال لقيادة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، عوضًا عن الروماني ماريوس سوموديكا، مضيفة أن المدرب التونسي وصل إلى نجران، الجمعة، على أن يتم توقيع العقد رسميًا مع الأخدود، مساء السبت، في سبيل إنقاذه من الهبوط.

وقبل ذلك وتحديدًا في 20 مارس الجاري، عنونت «الرياضية»: «بعد 14 مباراة.. الأخدود يقيل سوموديكا»، وبينت في سياق الخبر طبقًا لمصادرها الخاصة أن إدارة نادي الأخدود أنهت العلاقة التعاقدية مع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الفريق الأول.

وأنهى الأخدود ارتباطه بسوموديكا «55 عامًا» بعد أن قاد الفريق في 14 مباراة بدوري روشن السعودي لم يحقق فيها سوى انتصارين، فيما تعادل مرتين، وخسر 10 مواجهات ما وضعه في دائرة الهبوط، إذ يحتل حاليًا المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 13.

من جهته، أصبح الجبال ثالث مدرب يقود الأخدود الموسم الجاري بعد البرتغالي باولو سيرجيو والروماني سوموديكا، كما أنه يعود إلى الملاعب السعودية متسلحًا بخبرة كبيرة اكتسبها من العمل في أندية سدوس، والنجمة، والحزم، والشعلة، وهجر، والأهلي، والفتح على ثلاث فترات.

ويحفل سجل الجبال بعديد من الإنجازات، أبرزها مع فريق الفتح حين قاده إلى تحقيق الثنائية التاريخية «الدوري وكأس السوبر السعودي» موسم 2012ـ2013.