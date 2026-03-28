باستوني يرحب ببرشلونة.. وإنتر يطلب 80 مليونا

رحب أليساندرو باستوني، مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، بفكرة الانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من عدم وجود مفاوضات مباشرة حتى الآن بين الناديين.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن التقارير تشير إلى رغبة الدولي الإيطالي في مناقشة فكرة الانتقال إلى برشلونة، بل وأبلغ النادي بأنه سينظر بعين الاعتبار إلى أي خطوة انتقال محتملة، في ظل الاحتياج الشديد لبرشلونة لتدعيم خط دفاعه.

من جانبه يبدو إنتر ميلان أيضًا مرحبًا بتلقي عرض لنجم الدفاع الذي ينتهي عقده في 2028، لكن برشلونة حتى الآن لم يقدم أي عروض رسمية لمتصدر الدوري الإيطالي.

وارتبط باستوني بالانتقال إلى برشلونة على مدار الأسابيع الماضية، وفي فبراير، تلقى المدافع الإيطالي ثناءً من الإسباني باو كوبارسي قلب الدفاع بالفريق، الذي وصفه بـ «المدافع المذهل».

من جهتها كشفت صحيفة «موندو ديبرتيفو» الكاتالونية أن برشلونة أجرى بالفعل محادثات أولية مع ممثلي اللاعب «28 عامًا» بشأن شروط العقد والراتب والتفاصيل الرئيسة الأخرى المعتادة في هذا النوع من الصفقات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم ترحيب إنتر بالفكرة إلا أنه لا يُتوقع أن يتخلى بسهولة عن مدافعه المميز، حيث تشير تقارير إلى أن قيمة الصفقة المحتملة تتراوح بين 70 و80 مليون يورو.

ووفقًا للصحيفة سينتظر برشلونة أيضًا معرفة ما إذا كان وضعه المالي سيسمح له بالتحرك بحرية أكبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقارنةً بالفترات السابقة.

وتاريخيًا لم يلعب لبرشلونة سوى خمسة لاعبين إيطاليين بحسب «ترانسفير ماركت»، وهم أندريه أورلاندي، الذي توج معه بلقب الدوري 2006 بعد مشاركته من صفوف الفريق الثاني، ثم تياجو موتا «2001-2007»، وفرانشيسكو كوكو «2001-2002»، وديميتري ألبرتيني «2005»، وجينالوكا زامبروتا «2006-2008».