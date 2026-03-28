بطولة ميامي.. بوليلي وفافاسوري يحققان اللقب

حقق الثنائي الإيطالي سيموني بوليلي وأندريا فافاسوري لقبهما الأول في بطولات الأساتذة فئة ألف نقطة بعد فوزهما بلقب زوجي الرجال في بطولة ميامي المفتوحة للتنس عقب تغلبهما في النهائي على الزوجي المكوَّن من الفنلندي هاري هيليوفارا والبريطاني هنري باتن 6ـ4 و6ـ2.

واستغرقت المباراة، التي جرت السبت، ساعةً واحدةً و12 دقيقةً، وجاء هذا الانتصار بمنزلة ردِّ اعتبارٍ للثنائي الإيطالي الذي دخل اللقاء بعد أربع هزائم متتاليةٍ أمام الزوجي هيليوفارا وباتن.

وقدَّم بوليلي وفافاسوري أداءً صلبًا، اتَّسم بالنضج في اللحظات الحاسمة من خلال كسر الإرسال المبكر في كلتا المجموعتين، والسيطرة التامة على اللعب عند الشبكة دون منح الخصم أي فرصةٍ للعودة.

ويُعدُّ هذا التتويج الأهم في مسيرة الإيطاليين معًا، إذ رفع رصيدهما إلى تسعة ألقابٍ مشتركةٍ، وهو اللقب الأول لهما في فئة الأساتذة بعد الفوز سابقًا بستة ألقابٍ في فئة 500 نقطة، ولقبَين في 250 نقطة.

وأسهم هذا الفوز في قفزةٍ كبيرةٍ للاعبَين في تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين حيث صعدا سبعة مراكز، ليستقرَّا في المركز الثالث عالميًّا.