بهدف ياباني.. هيندري يخسر في الظهور الدولي 38

خسر المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم على أرضه أمام نظيره الياباني 0ـ1، السبت، في مباراةٍ تجريبيةٍ، شهدت المشاركة الدولية الـ 38 للمدافع جاك هيندري، محترف الاتفاق.

وسجل هدف المباراة الوحيد الجناح الياباني البديل جونيا إيتو في الدقيقة 84.

وبدأ هيندري اللقاء على ملعب هامبدن بارك في جلاسكو، وأكمله حتى صافرة النهاية على الرغم من إجراء مدربه ستيف كلارك ستة تبديلاتٍ.

واستهل جاك مسيرته الدولية عام 2018، وخاض بطولتَي كأس أوروبا 2020 و2024.

وخاض المنتخبان المباراة تحضيرًا لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها أمريكا الشمالية الصيف المقبل.

وتبقَّت تجريبيةٌ أخرى لإسكتلندا في مارس حيث تواجه كوت ديفوار، الثلاثاء المقبل، وفي اليوم ذاته تلتقي اليابان منتخب إنجلترا.