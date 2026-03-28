المسيليم يتعافى ويعود إلى جدة

استعاد فريق جدة الأول لكرة القدم جهود ياسر المسيليم، حارس المرمى، بعد مشاركته في المباراة التجريبية أمام الوحدة على ملعبه، السبت، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولية.

وشارك المسيليم في آخر ربع ساعةٍ من اللقاء التجريبي عقب تعافيه من الإجهاد العضلي الذي أبعده أسبوعًا عن التدريبات.

وشهدت المواجهة إصابة خالد عبيد، ظهير أيمن فريق جدة، بكدمةٍ قويةٍ في قدمه اليسرى، خرج على إثرها من الملعب خلال كرةٍ مشتركةٍ مع الجزائري فاروق شافعي، لاعب الوحدة.

وانتهت المباراة لصالح الفريق الوحداوي بهدفين نظيفين، سجلهما فهد الطالب، وسلطان اللحياني.

ويتأهب جدة، صاحب المركز الـ 13 برصيد 31 نقطةً، لمواجهة الجندل، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، أمَّا الوحدة، الـ 11 بـ 32 نقطةً، فيلاقي الرائد، الجمعة، لحساب الجولة ذاتها.