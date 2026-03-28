شفيونتيك تنسحب من بطولة بيلي جين

أعلنت البولندية إيجا شفيونتيك، لاعبة التنس، غيابها عن المشاركة مع منتخب بلادها أمام أوكرانيا في بطولة بيلي جين كينج للتنس، لتفضيلها الحصول على راحة قبل انطلاق موسم الملاعب الرملية.

عانت شفيونتيك من أزمات عديدة في مارس، إذ ودعت بطولة إنديان ويلز من دور الثمانية، وخرجت من الدور الأول في بطولة ميامي، ثم انفصلت البولندية التي ستتراجع إلى المركز الرابع عالميًا، الإثنين، عن مدربها فيم فيسيت، الذي كانت تعمل معه منذ أواخر عام 2024.

وفضلت النجمة البولندية الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى التدرب في أكاديمية نجمها المفضل، رافاييل نادال، لتعزيز فرصها في التألق خلال الأسابيع القادمة مع اقتراب موسم الملاعب الرملية.

لذا قررت إيجا شفيونتيك عدم تمثيل منتخب بلادها في تصفيات بطولة بيلي جين كينج ضد أوكرانيا في 10 و11 أبريل.

وكتبت شفيونتيك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أريد إبلاغكم بأنني لن أشارك في بطولة جيلي جين كينج، لم يكن قرارًا سهلًا، لأن اللعب في بولندا كان وسيبقى لحظة خاصة بالنسبة لي، وأعلم أن الكثير منكم كان يتطلع لرؤيتي في الملعب، لقد عانيت من إرهاق شديد خلال الفترة الأخيرة لأسباب عديدة سواء رياضية أو التغييرات التي تحدث من حولي، وأشعر أنني بحاجة إلى الراحة لترتيب أموري، والتركيز والعمل في أجواء هادئة، وأتمنى أن تتفهموا ذلك».

وختمت إيجا رسالتها «فريقنا ممتاز، وأثق أن زميلتي ماجدا لينيت ستبذل جهدًا رائعًا في قيادة اللاعبات، وأتمنى التوفيق لفريقنا بالكامل، وسأدعمكم بكل إخلاص».