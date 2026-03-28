كيسيه.. ثاني غياب في 3 أعوام

غاب الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، للمرة الثانية فقط عن منتخب بلاده خلال آخر 3 أعوام، مكتفيًا بالجلوس احتياطيًا في مباراة تجريبية انتصر فيها «الأفيال» على كوريا الجنوبية، السبت، برباعية نظيفة.

وسجّل الأهداف المهاجم إيفان جويساند، والجناحان سيمون أدينجرا ومارشال جودو، والمدافع ويلفريد سينجو في الدقائق 35 و45+1 و62 و90+3.

وخاض المنتخبان المباراة على ملعب «إم كي» في مقاطعة باكينجهامشير، جنوب شرقي إنجلترا، تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وجلس كيسيه على مقاعد الاحتياط منذ بداية المباراة وحتى نهايتها بقرار من المدرب الإيفواري إيميرس فاي.

ومنذ مارس 2023 لم يغب لاعب وسط الأهلي عن منتخب بلاده سوى في مباراتين حسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، أولاهما أمام عُمان 18 نوفمبر 2025، والأخرى أمام كوريا الجنوبية.

وتبقَّت تجريبيةٌ أخرى لكوت ديفوار في مارس تواجه فيها إسكتلندا، الثلاثاء المقبل.