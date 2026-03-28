تجريبيا.. الشباب يخسر من الدرعية

خسر فريق الشباب الأول لكرة القدم أمام نظيره الدرعية «درجة أولى» 0-1 في المواجهة التجريبية التي جرت على ملعب «إس إتش جي أرينا» ضمن استعداداتهما خلال فترة التوقف المتزامنة مع «أيام فيفا».

وأحرز الإسباني أوسكار رودريجز لاعب الدرعية هدف المباراة الوحيد.

وبدأ الجزائري نور الدين زكري مدرب الشباب اللقاء بتشكيلة أساسية مكونة من: البرازيلي مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، سعد بالعبيد، محمد الشويرخ، الهولندي ويسلي هوديت، محمد الثاني، باسل السيالي، الفرنسي ياسين عدلي، الإنجليزي جوش براونهيل، عبد الله معتوق، البلجيكي يانيك كاراسكو، وهارون كمارا.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب الجزائري عديدًا من التغييرات بهدف الوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين.

ويتأهب «الليوث» للقاء الرياض 5 أبريل المقبل ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، وقبله بيومين يواجه الدرعية المكنى بـ«طيور السعد» مضيفه العربي في إطار الجولة الـ27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويحتل الشباب المركز الـ12 برصيد 29 نقطة في ترتيب دوري روشن، وفي المقابل، يأتي الدرعية ثانيًا بـ56 نقطة في دوري الأولى.