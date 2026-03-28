ديماركو: لم نقلل من البوسنة.. وردة فعلنا طبيعية

أكد فيديريكو ديماركو، الظهير الأيسر للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، احترامهم لكل المنافسين، بعدما أثار ردّ فعله خلال الاحتفال بتأهل البوسنة على حساب ويلز الجمعة لنهائي الملحق الأوروبي لكأس العالم، جدلًا واسعََا.

وسيصطدم المنتخبان يوم الثلاثاء المقبل في مدينة زينكا البوسنية في نهائي ملحق المسار الأوروبي الأول المؤهل لنهائيات كأس العالم.

وبعد الفوز على إيرلندا الشمالية 2-0، ظهر ديماركو وساندرو تونالي وعدد من لاعبي المنتخب الإيطالي في صور بثّتها قناة «راي» وهم يحتفلون بعد تفوّق البوسنة على ويلز بركلات الترجيح في كارديف، وهي لقطات عدتها جماهير البوسنة وبعض نجوم المنتخب السابقين قلّة احترام وغطرسة.

وقال ديماركو في مستهل مؤتمر صحافي في كوفرتشيانو، مركز تدريبات المنتخب الإيطالي السبت :«أنا أحترم جميع الأندية وخاصة كل المنتخبات الوطنية. كان ردّ فعل غريزي، كنّا بين أصدقاء ونشاهد ركلات الترجيح».

وأضاف: «سمعت من يقول إننا كنا متعجرفين. لا يوجد ما يدعو إلى ذلك، لقد غبنا عن آخر نسختين من كأس العالم.. كل هذا أحزنني، وأظن أنه كان من غير اللائق أن يتم تصويرنا في تلك اللحظة».

واستطرد قائلًا: «نريد بشدّة التأهل إلى هذا المونديال، نحن مجموعة منسجمة. نتوقع أجواء ساخنة، لكننا إيطاليا وعلينا أن نقدّم مباراة كبيرة».

وأضاف: «تحدثت أيضًا مع إدين دجيكو، وهو صديق وزميل سابق في إنتر.. هنّأته. أكرر، لم أُبدِ أي قلّة احترام لأحد، لا للبوسنة ولا للبوسنيين، فنحن جميعًا أناس محترمون».

أما لاعب المنتخب البوسني السابق ميراليم بيانيتش فقال لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»: «فرحة ديماركو وبقية الأتزوري، بصراحة، لا أفهم لماذا؟».

وحذّر: «سيحتاجون إلى التعامل جيدًا مع المباراة في أجواء نارية. عليهم أن يُظهروا الشخصية إذا أرادوا الخروج بالفوز من زينكا».

وغابت إيطاليا عن مونديالي 2018 و2022، بعدما خرجت في المرتين من الملحق أمام السويد، ثم مقدونيا الشمالية.