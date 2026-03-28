هنغاريا تنتصر.. وكندا تخطف التعادل

تغلب المنتخب الهنغاري الأول لكرة القدم على ضيفه السلوفيني بهدف دون رد في المباراة التجريبية التي استضافها ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة بودابست السبت، فيما قلبت كندا تأخرها بهدفين أمام ضيفتها أيسلندا إلى تعادل 2-2.

وفي المباراة الأولى سجل هدف اللقاء الوحيد لهنغاريا سابولتش شون في الدقيقة 79 بعدما استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية بشكل رائع في الشباك.

وشهدت المباراة إثارة مبكرة حين ألغى حكم اللقاء هدفًا للمنتخب السلوفيني سجله دانييل شتورم «14» بعد العودة لتقنية الفيديو VAR التي أكدت وجود حالة تسلل.

وفرضت هنغاريا سيطرتها على معظم فترات اللقاء، حيث حاول القائد دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول الإنجليزي وزملاؤه اختراق دفاع منافسهم المنظم عبر الكرات العرضية والتسديدات المتوسطة، بينما اعتمدت سلوفينيا على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة عبر المهاجم أندراز شبورار.

وفي تورنتو تعادلت كندا، التي تشارك في استضافة كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة والمكسيك، أمام أيسلندا في المباراة التجريبية على ملعب «بي إم أو فيلد».

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بدأت بتقدم أيسلندا بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم أوري أوسكارسون «9» و«21». ونجحت كندا في العودة خلال الشوط الثاني بفضل ركلتي جزاء نفذهما بنجاح جوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس الإيطالي «67» و«75» بعد تعرض تاجون بوشانان ودانيال جيبسون للعرقلة داخل منطقة المحرمة.

وأنهت كندا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بوشانان في الدقيقة 80 لكنها نجحت في الحفاظ على شباكها خلال الدقائق العشر الأخيرة.

وستلعب كندا ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم بجانب قطر وسويسرا ومنتخب سيتحدد عبر الملحق.