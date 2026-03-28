«الأسود» يحتفلون

احتفل لاعبو المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية أمام جماهيرهم السبت، قبل الفوز على بيرو 2-0 تجريبيًا في باريس العاصمة الفرنسية، متحدين قرار الاتحاد القاري بتجريدهم من اللقب لصالح المغرب. وقبل ساعة من المباراة، طاف اللاعبون يتقدمهم القائد خاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، بكأس البطولة في الملعب خلال حفل مصغّر أحياه المطرب السنغالي يوسو ندور. وارتدى اللاعبون قميصًا يضم نجمتين فوق شعار المنتخب، يمثلان الفوز باللقب في 2021 و2026. وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي منحت اللقب للمغرب بعد أن غادر لاعبو السنغال أرضية الملعب لمدة 14 دقيقة خلال المباراة النهائية في يناير الماضي بالرباط وانتهت بفوز أسود التيرانجا 1-0 (الفرنسية ورويترز)