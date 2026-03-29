توخيل: ماجواير خياري الخامس

قلل الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، من حظوظ قلب الدفاع أن هاري ماجواير بالمشاركة في كأس العالم 2026.

ومنح توخيل لمدافع مانشستر يونايتد أول مباراة دولية أساسية مع إنجلترا منذ 18 شهرًا خلال التعادل أمام الأوروجواي 1-1 الجمعة في مباراة تجريبية تحضيرًا لمنافسات كأس العالم.

ويملك ماجواير الذي شارك في ثلاث بطولات كبرى مع المنتخب، 65 مباراة دولية. لكن ورغم تقديمه أداء صلبًا على ملعب ويمبلي في أول ظهور له تحت قيادة المدرب الألماني، إلا أن توخيل قال إن اللاعب سيكون خياره الخامس في مركز قلب الدفاع.

وألمح توخيل أن ماجواير «33 عامًا» يأتي خلف إزري كونسا، ومارك جيهي، وجون ستونز، وتريفوه تشالوباه في ترتيب خياراته الدفاعية.

وقال في تصريحات صحافية: «حصلت على ما توقعت تمامًا مدافع صلب. هذا ما يقدّمه. جيد جدًا بالكرة، هادئ ، قوي في الألعاب الهوائية، وسلاح مهم في الكرات الثابتة».

وأضاف: «لم أغيّر رأيي، لكنني أرى لاعبين آخرين أفضل لبدء المباريات معنا، ويتقدّمونه بملفات مختلفة. أرى كونسا وجيهي وتشالوباه متفوّقًا عليه من ناحية الحركة. كذلك ستونز، لكنه يعاني من إصابات وكان بحاجة للحضور إلى المعسكر».

وتابع: «كان من الضروري أن ألتقيه شخصيًا وأن أرى كيف يتصرف داخل المجموعة. سيكون من المثير الآن أن نرى كيف يتعامل مع المجموعة. سيبقى معنا».

وتتبقى لماجواير مباراة واحدة فقط ليعزز حظوظه في نيل مكان في كأس العالم، إذ تستضيف إنجلترا اليابان تجريبيًا الثلاثاء على ملعب ويمبلي.

ولن يخوض «الأسود الثلاثة» أي مباراة أخرى قبل مواجهتين تحضيريتين في يونيو، بعد إعلان توخيل قائمته المؤلّفة من 26 لاعبًا للمونديال.

وعند سؤاله عمّا إذا كان ماجواير سيدخل القائمة لو كان عليه إعلانها الآن، قال توخيل :«لسنا مضطرين لذك غدًا. لقد قدّم مباراة جيدة. فعل ما يفعله مع مانشستر يونايتد.. أنا سعيد جدًا به. ولأكون صريحًا، لم أغيّر رأيي. حصلت على كل ما توقعت منه».

وغاب ستونز عن مباراة الأوروجواي بسبب إصابة في ربلة الساق خلال التدريب. ولم يخض مدافع مانشستر سيتي سوى خمس مباريات مع فريقه منذ التوقف الدولي في نوفمبر، ويجد صعوبة في خوض سلسلة مباريات منتظمة.

ورغم ذلك، قال توخيل إن لستونز «رصيدًا كبيرًا»، واصفًا إياه بأنه «لاعب من الطراز العالمي».