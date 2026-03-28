مكالمة الفجر تعيد العويس

أعادت مكالمةٌ، تلقَّاها الدولي السابق محمد العويس، قبيل فجر السبت، الحارس إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عقب غياب دام 452 يومًا، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وكان العويس استقبلَ مكالمةً من صالح الداود، مدير الكرة في المنتخب، طلب خلالها منه الانضمام إلى المعسكر في جدة.

ولبَّى العويس الطلب، وغادر المدينة المنورة، مقر سكنه مع ناديه الحالي العلا، متَّجهًا إلى جدة بسيارته الخاصَّة، ووصل إليها «ضحى السبت»، وتوجَّه لاحقًا إلى مقر المعسكر، ومنه غادر مع بعثة المنتخب إلى بلغراد، العاصمة الصربية.

وسبق أن أعلن العويس رغبته في الاعتزال، وفق ما أورده حساب «الرياضية عاجل» في منصة «إكس» 1 يناير 2025، إذ كشف، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ، بعد ساعات من مواجهة السعودية وعُمان في كأس الخليج الماضية عن أنَّ «الحارس أبلغ مسؤولي المنتخب برغبته في الاعتزال الدولي لتجنُّب استدعائه مستقبلًا، ومحاولة ثنيه عن القرار إلى ما بعد تصفيات كأس العالم 2026». وشهدت الساعات التي أعقبت خسارة الأخضر أمام مصر 0ـ4 اجتماعات عدة داخل معسكر «الأخضر» من أجل الوقوف على أسباب الهزيمة، ومراجعة بعض الجوانب الفنية قبل استكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي.

وحسبَ المصادر، اجتمع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، بمساعديه عقب المواجهة، وناقش معهم فكرة استدعاء العويس، قبل اعتمادها.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الكرة في المنتخب لم تتدخَّل في قرار استدعاء الحارس، إذ جاء بناء على قناعة فنية من رينارد وجهازه المساعد. وعلى خلفية استبعاد علي لاجامي وحسن كادش، اجتمع المدرب بشكل منفرد مع اللاعبَين، وأبلغهما بضرورة تقديم أفضل ما لديهما مع نادييهما خلال الفترة المقبلة. ووفقًا للمصادر، أكد رينارد للاعبَين أنهما لن يكونا ضمن بعثة المنتخب المغادرة إلى بلغراد في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لمونديال 2026. ويواصل «الأخضر» برنامجه التحضيري في العاصمة الصربية، إذ يخوض حصةً تدريبيةً مغلقةً، الأحد، على ملعب نادي بارتيزان، استعدادًا للمرحلة المقبلة.