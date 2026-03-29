الإصابات تربك المعسكر الإنجليزي

خرج ثمانية لاعبين من قائمة المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، منهم ثلاثي أرسنال: ديكلان رايس وبوكايو ساكا ونوني مادويكي، إلى جانب المخضرم جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيانٍ، السبت، قبل مواجهة اليابان تجريبيًّا، الثلاثاء: «غادر ثمانية لاعبين المعسكر، منهم آرون رامسديل، وفيكايو توموري، ودومينيك كالفرت لوين».

وأضاف: «عاد جون ستونز إلى مانشستر سيتي للفحص بعد أن تعرَّض لإصابةٍ قبل التدريبات استعدادًا لمواجهة الأوروجواي، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الجمعة».

وتابع البيان: «عاد آدم وارتون، وونوني مادويكي، لاعبا كريستال بالاس وأرسنال، إلى نادييهما عقب تعرُّضهما لكدماتٍ خلال المباراة».

واستطرد: «سيعود ديكلان رايس، وبوكايو ساكا أيضًا إلى أرسنال لمزيدٍ من الفحص الطبي بعد وصولهما الجمعة».