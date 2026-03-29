الاتحاد يبحث عن نائب.. نور ومنتشري مستشاران

تعتزم إدارة شركة نادي الاتحاد استحداث منصب نائب رئيس تنفيذي ضمن توجُّهها نحو تعزيز الهيكل الإداري خلال المرحلة المقبلة، حسبما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإدارة الاتحادية وضعت عددًا من الاشتراطات للمنصب الجديد، في مقدمتها امتلاك المرشح خلفيةً رياضيةً كبيرةً، تُعينه على أداء مهامه بما يتناسب مع طبيعة العمل داخل النادي ومتطلَّباته في المرحلة المقبلة. ويأتي استحداث هذا المنصب في إطار توجُّه إداري يستهدف تنظيم الصلاحيات، وتوسيع دائرة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة العمل التنفيذي، بما يواكب التوسُّع الذي يشهده النادي على المستويين الرياضي والاستثماري، إلى جانب دعم التكامل بين الإدارات المختلفة.

ويشغل البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا منصب الرئيس التنفيذي في نادي الاتحاد، مستندًا إلى خبرة تمتدُّ لأكثر من 30 عامًا في الإدارة الرياضية، تقلَّد خلالها عددًا من المناصب.

في حين، اتَّفقت الإدارة الاتحادية مع محمد نور وحمد المنتشري، ثنائي الفريق السابق، على العمل مستشارين لرئيس مجلس الإدارة في شؤون كرة القدم لمدة شهرين، بدءًا من 1 أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبراتهما الفنية ومعرفتهما بتفاصيل النادي، وفق ما أوضحته المصادر. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة تغييرات إدارية وفنية يشهدها الاتحاد خلال الفترة الجارية، في إطار إعادة ترتيب منظومة العمل داخل النادي، بما ينسجم مع أهدافه في المرحلة المقبلة.