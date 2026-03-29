بلجيكا تلتهم أمريكا بخماسية

سقط المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم في مباراته الاستعدادية الأولى العام الجاري أمام ضيفه البلجيكي 2ـ5، السبت.



وهذه الخسارة الأولى التي يتلقَّاها المنتخب المضيف لكأس العالم مع كندا والمكسيك بعد خمس مبارياتٍ، حقق فيها الفوز أربع مراتٍ، مقابل تعادلٍ واحدٍ.

وتدق هذه الخسارة جرس الإنذار للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الطامح إلى بلوغ أدوارٍ متقدمةٍ في البطولة قبل 75 يومًا من انطلاقها.

وتقدَّم الأمريكيون على المنتخب المصنَّف تاسعًا عالميًّا عندما وضع ويستون ماكيني الكرة في الشباك في الدقيقة 39 وسط فرحة 67 ألف متفرجٍ في أتالانتا، لكنَّ الرد جاء سريعًا بهدف التعادل من زينو ديباست «45».

وفي الشوط الثاني، تقدَّم الضيوف بهدفَي أمادو أونانا «53»، وشارل دي كيتلار من ركلة جزاء «59».

وواصل البلجيكيون تفوُّقهم بالهدف الرابع الذي سجله البديل دودي لوكيباكيو بعد ست دقائق من دخوله «68» قبل أن يضيف بنفسه الخامس «82».

وسجَّل البديل باتريك أجييمانج هدف تقليص الفارق المتأخر «87» لأمريكا التي تلتقي البرتغال، الثلاثاء، تجريبيًّا قبل أن يُعلن بوكيتينو تشكيلته النهائية في مايو.