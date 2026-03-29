اتحاد المسحل الأسوأ أمام العرب

تخللت فترة رئاسة ياسر المسحل للاتحاد السعودي لكرة القدم نسبة الهزائم الأعلى للمنتخب الأول أمام نظرائه العرب، مقارنةً بالفترات التي تولى فيها آخرون المنصب وشهدت خوض «الأخضر» عشر مباريات أو أكثر ضد منتخبات المنطقة.

وتلقَّى الأخضر خسارةً قاسيةً من مصر برباعيةٍ نظيفةٍ، مساء الجمعة، في مباراةٍ تجريبيةٍ، عزَّزت أرقامه السلبية أمام المنتخبات العربية منذ تولي المسحل رئاسة الاتحاد.

وتبوَّأ المسحل المنصب بالتزكية في 2019 وحتى 2023 قبل إعادة تنصيبه بالطريقة ذاتها لفترةٍ جديدةٍ إلى 2027.

وخلال ولايتَيه السابقة والجارية، خاض «الصقور» 36 مباراةً أمام العرب، حسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني.

وفاز المنتخب بـ 17 منها، وتعادل في ستٍّ، بينما تلقَّى 13 هزيمةً، بما يعادل 36% من إجمالي المواجهات.

ومن أصل أربعة رؤساء لاتحاد كرة القدم، خاض المنتخب في عهدهم عشر مبارياتٍ فأكثر أمام العرب، عاصرَ المسحل أعلى نسبة هزائم.

ويأتي بعده الأمير الراحل فيصل بن فهد، الذي قاد الاتحاد بين 1974 و1999. وخلال هذه الفترة تبارى المنتخب 149 مرةً مع العرب، وخسر 38 مباراة بما يعادل 25.5% من مجموع المواجهات، بينما فاز في 71، وتعادل في 40.

ويليه أحمد عيد، الذي ترأس الاتحاد مكلفًا ثمّ مُنتَخبًا من الجمعية العمومية بين 2012 و2016، بنسبة هزائم من العرب تبلغ 24%.

وفي عهده، خاض الأخضر 25 مباراةً ضد المنتخبات العربية، خسر ستًّا منها، مقابل 14 انتصارًا، وخمسة تعادلاتٍ.

وحظي الأمير سلطان بن فهد، الذي قاد الاتحاد من 1999 وحتى 2012، بنسبة الهزائم الأقل بين الأسماء الأربعة.

وفي فترته، واجه الأخضر العرب 99 مرةً، وخسر 17 فقط بما يعادل 17% من المواجهات، بينما حقق 53 انتصارًا، وتعادل في 29 مباراةً.